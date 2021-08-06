Российский АПК демонстрирует высокие показатели в 2021 году

Москва, 6 августа. Агропромышленный комплекс России продемонстрировал блестящие показатели. Так, российские аграрии получили рост прибыли на 76% — до 625 млрд рублей.

Кроме того, выросла рентабельность всех ключевых сельскохозяйственных культур: зерновых — в 1,6 раза, подсолнечника — в 2,5 раза, сахарной свеклы — в рекордные 6,3 раза, передает «Парламентская газета». Такие показатели обусловлены и господдержкой, и низкой себестоимостью производства.

Особые успехи российского АПК отметил президент РФ Владимир Путин в рамках прямой линии. Глава государства заверил, что правительство продолжит оказывать поддержку сельскому хозяйству. Кроме того, он подчеркнул, что Россия гордится результатами работы сотрудников данной отрасли.

Прогнозы по состоянию отечественного продуктового рынка на фоне сбора урожая ранее представили в Минсельхозе России. Цены на плодовоовощную продукцию вскоре могут стабилизироваться, заявил первый замминистра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов.