Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 августа 21:25
21:21
Спорт
Путин заявил о политическом окрасе решения суда по России на Олимпиаде
21:18
Общество
Маркетолог рассказал, какую передовую маркетинговую стратегию использует «Сбер»
21:17
Общество
ФАН выяснил, как мошенники ловят жертв на дешевые объявления о жилье в Крыму
21:15
Шоу-бизнес
Жириновский высказался о давнем конфликте с Собчак
21:14
Экономика
Bloomberg: газ перестает быть доступным источником энергии
21:13
Шоу-бизнес
Проблемы со здоровьем вынудили Стоцкую отказаться от участия в мюзикле «Шахматы»
21:12
Общество
Путин: Правительство России примет меры по борьбе с инфляцией
21:12
Общество
«Пусть знакомятся с классикой»: Путин прокомментировал гимн России на ОИ
21:12
Общество
Путин: льготная ипотека по ИЖС практически принята
21:10
Экономика
Путин: налог на добычу полезных ископаемых в России повысят
Все новости

Российский АПК демонстрирует высокие показатели в 2021 году

  /   Обновлено: 06 августа 2021 21:20
Экономика
Российский АПК демонстрирует высокие показатели в 2021 году
pixabay.com

Москва, 6 августа. Агропромышленный комплекс России продемонстрировал блестящие показатели. Так, российские аграрии получили рост прибыли на 76% — до 625 млрд рублей.

Кроме того, выросла рентабельность всех ключевых сельскохозяйственных культур: зерновых — в 1,6 раза, подсолнечника — в 2,5 раза, сахарной свеклы — в рекордные 6,3 раза, передает «Парламентская газета». Такие показатели обусловлены и господдержкой, и низкой себестоимостью производства.

Особые успехи российского АПК отметил президент РФ Владимир Путин в рамках прямой линии. Глава государства заверил, что правительство продолжит оказывать поддержку сельскому хозяйству. Кроме того, он подчеркнул, что Россия гордится результатами работы сотрудников данной отрасли.

Прогнозы по состоянию отечественного продуктового рынка на фоне сбора урожая ранее представили в Минсельхозе России. Цены на плодовоовощную продукцию вскоре могут стабилизироваться, заявил первый замминистра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Российский АПК демонстрирует высокие показатели в 2021 году
россия сельское хозяйство апк
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru