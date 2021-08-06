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Путин: Правительство России примет меры по борьбе с инфляцией
Общество
Путин: Правительство России примет меры по борьбе с инфляцией
Prt Scr youtube.com  /  Россия 24

Москва, 6 августа. Правительство Российской Федерации планирует принять ряд мер, которые помогут сдержать темпы инфляции. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Меры, которые разработал кабмин, положительно скажутся на экономике. Президент России заявил об этом на встрече с работниками нового завода сухих строительных смесей «Цемикс» в Башкирии.

Путин прибыл в республику после визита в Челябинскую область. В Магнитогорске президент провел совещание по теме лесных пожаров. Он отметил, что власти научились довольно быстро реагировать на природные чрезвычайные ситуации, однако сбои иногда все же случаются.

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Владимир Путин кабмин инфляция
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