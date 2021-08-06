Ежегодно 9 августа в разных странах мира отмечается Всемирный день книголюба. Россия не является исключением, тем более что любовь к чтению у нашего человека в крови.

Расскажем, откуда появился этот замечательный праздник, и как принято его отмечать.

Всемирный день книголюба: история и традиции праздника

Бывает так, что в какой-то отдельно взятой стране появляется новый праздник. Проходит некоторое время, и о нем узнают приезжающие погостить туристы. Постепенно идея расходится по всему миру, и торжество из разряда национального переходит в статус международного.

Так и случилось с Днем книголюба, который изначально был американским, и лишь потом стал всемирным.

Book Lovers Day (так он называется по-английски) считают своим писатели, поэты, сценаристы, издатели, сотрудники книжных магазинов, библиотекари и простые читатели.

Лучший способ отметить Всемирный день книголюба — это, конечно же, перечитать любимое произведение, наслаждаясь шелестом страниц, или окунуться в мир удивительных впечатлений, взяв в руки долгожданную новинку.

Если вы настоящий книголюб, то, несомненно, заслуживаете подарка в свой «профессиональный» праздник. 9 августа отправляйтесь в книжный и купите новый томик, а может даже не один. А потом возвращайтесь домой, сгорая от нетерпения, устройтесь поудобнее в уютном кресле и займитесь любимым делом — чтением. Или загляните в букинистическую лавку и приобретите издание в красивом переплете, которое станет достойным украшением домашней коллекции.

Если хочется «выйти в свет» и отпраздновать событие в кругу единомышленников — заранее узнайте, какие мероприятия к Дню книголюба планируются в вашем районе или городе. Зачастую к этой дате бывают приурочены книжные ярмарки, встречи с известными писателями и презентации новых произведений.

Если у вас есть дети, обязательно почитайте вместе с ними, даже если они уже умеют это делать самостоятельно. Обязательно обсудите прочитанное, узнайте, что ребенок думает о поведении и образе того или иного героя, выясните, какие моменты понравились, а какие — нет. Такой совместный досуг очень сближает и позволяет лучше узнать друг друга.

С самыми маленькими полистайте красочные иллюстрации. Позвольте малышу потрогать странички. Сейчас издатели предлагают огромный выбор тактильных книг, которые содержат рельефные изображения и объемные рисунки, выполненные из различных приятных на ощупь материалов: фетра, замши, шерсти. Встречаются даже ароматизированные варианты. Такие книжки-игрушки можно предлагать крохам едва ли не с самого рождения. С ними ребенок будет познавать мир, знакомиться с новыми тактильными ощущениями и учиться быть настоящим книголюбом.

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Учим ребенка любить читать

Заставить человека насильно полюбить кого-то или что-то невозможно. Можно убедить в необходимости выполнять то или иное действие, настоять на том, что это важно, угрозами (не прочитаешь 10 страниц — не пойдешь гулять!) или поощрениями (осилишь рассказ — разрешу поиграть в приставку) вынудить слушаться и сидеть в комнате перед ненавистной книгой. Под таким гнетом волей-неволей всей душой возненавидишь навязанное.

Но если перед нами стоит задача не похвастаться перед соседкой тетей Машей, как ваша Леночка осилила «Войну и мир» и написала сочинение на пятерку, а вызвать у дочери искреннее желание проникнуться чувствами Наташи Ростовой и научить ее воображение рисовать яркие картины батальных и мирных сцен, то действовать надо совсем иначе. Вот какие советы дают детские психологи:

• Покажите класс. Дети учатся на примере родителей. Никогда не забывайте об этом, если предпочли книге смартфон.

• Выберите интересную книгу и остановите чтение на самом интересном месте. Вот увидите, ребенок сам попросит продолжения.

• Читайте детям с самого рождения и каждый день.

• Читайте в качестве поощрения.

• Успокаивайте капризничающего малыша сказкой, а не планшетом.

• Читайте с выражением, разыгрывайте сценки из любимых произведений.

Следуйте этим простым советам, и со временем ребенок будет считать День книголюба своим праздником.