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Ситуация с холерой в Нигерии близка к критической
Африка
Ситуация с холерой в Нигерии близка к критической
flickr.com  /  @Robert

Абуджа, 6 августа. Вспышка холеры унесла жизни 300 нигерийцев. Нынешние показатели распространения эпидемии значительно превосходят цифры за 2020 год.

Центр по контролю за заболеваниями Нигерии заявил, что инфекция охватила большую часть штатов государства. Ухудшение ситуации идет с марта, и на текущий момент статистика смертности демонстрирует критические значения.

Положение усугубляется проблемами нигерийской системы здравоохранения. Недавно врачи объявили бессрочную забастовку. Медики возмущены игнорированием их жалоб властями страны, низкой оплатой труда, бесчеловечными условиями работы и острой нехваткой средств защиты.

Кроме того, они требуют дополнительных пособий за риски, связанные с пандемией COVID-19. Раньше врачам ежемесячно выплачивали 12 долларов, но продлилась выдача всего три месяца. Профсоюз сообщил, что уже 17 врачей умерли от коронавируса с начала распространения болезни в государстве.

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