Морпехи Балтфлота РФ проведут учения по высадке морского десанта под Калининградом

Калининград, 6 августа. Военнослужащие соединения морской пехоты береговых войск Балтийского флота проведут маневры по высадке морского десанта на полигоне Хмелевка в Калининградской области.

По сообщениям пресс-службы Западного военного округа, морпехи в ходе подготовки к учениям совершенствуют навыки по применению штатного вооружения и военной техники, перемещению на поле боя и оборудованию фортификационных сооружений. Помимо этого ведутся занятия по воздушно-десантной подготовке, в рамках которой морские пехотинцы осуществляют десантирование с военно-транспортных самолетов морской авиации флота.

В завершении комплекса учебных мероприятий военнослужащих на полигоне пройдет батальонное тактическое учение по высадке морского десанта на необорудованное побережье с отработкой боевой стрельбы в рамках плановых маневров разнородных сил Балтфлота РФ. В общей сложности в мероприятии участвуют более 500 морских пехотинцев, а также применяется свыше 70 единиц военной техники.

Ранее сообщалось, что корабли Балтфлота отработали электронные пуски ракет «Калибр» в ходе учений. Все цели в ходе маневров были успешно поражены.