Владимир Путин назвал Австрию ключевым партнером России в Европе

Уфа, 6 августа. Президент РФ Владимир Путин рассказал об успешной работе австрийских компаний на российском рынке.

По словам главы государства, Австрия является одним из ключевых партнеров Российской Федерации в Европе. Об этом он сообщил во время торжественной церемонии запуска завода по производству сухих строительных смесей «Цемикс» группы компаний «Ласселсбергер» в Башкирии.

«Порядка полутора тысяч компаний из Австрии успешно ведут бизнес в нашей стране. Объем накопленных инвестиций — шесть миллиардов долларов», — отметил Путин.

Он добавил, что стороны продолжат увеличивать «взаимные инвестиционные потоки и снимать барьеры для капиталовложений».

В Башкирию Путин прибыл после визита в Челябинскую область. В Магнитогорске президент провел совещание по теме лесных пожаров. Он отметил, что власти научились довольно быстро реагировать на природные чрезвычайные ситуации, однако сбои иногда все же случаются.