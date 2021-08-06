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Ракетчики ЗВО отработали в Нижегородской области стрельбы из ЗРК «Стрела-10»

  /   Обновлено: 06 августа 2021 20:53
Армия
Ракетчики ЗВО отработали в Нижегородской области стрельбы из ЗРК «Стрела-10»
wikipedia.org  /  Vitaly V. Kuzmin/CC BY-SA 4.0

Нижний Новгород, 6 августа. Ракетный дивизион Западного военного округа провел учения на полигоне в Нижегородской области, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

По данным ведомства, военные задействовали в рамках тренировочных мероприятий зенитно-ракетные комплексы «Стрела-10» и переносные зенитно-ракетные комплексы «Верба». Учения развернулись в рамках плановых занятий по боевой подготовке. В них были задействованы порядка 150 военнослужащих и около 30 единиц вооружения и военной техники.

Ранее расчеты ЗРПК «Панцирь-С» Западного военного округа успешно отразили атаки беспилотников условного противника в рамках учений на территории Псковской области. Бойцы зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона обеспечили контроль воздушного пространства в районе дислокации ЗРК С-400 «Триумф».

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