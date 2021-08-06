Миссия ООН в Ливии анонсировала онлайн-встречу Форума политического диалога

Тунис, 6 августа. Миссия ООН по поддержке Ливии (МООНПЛ) сообщила, что посодействует проведению на следующей неделе онлайн-заседания Форума политического диалога по североафриканской стране (ЛФПД).
В среду, 11 августа, участники виртуального мероприятия рассмотрят выводы Комитета консенсуса и обсуждений, состоявшихся 16, 27, 30 июля и 2 августа, во время которых выдвинули четыре предложения относительно конституционного правила для предстоящих национальных выборов 24 декабря 2021 года.
Кроме того, спецпосланник генсекретаря ООН в Ливии Ян Кубиш передал ЛФПД письмо с подготовленными Комитетом консенсуса предложениями. По его словам, решения посоветовали принять через голосование, которое проведут в два раунда с порогом 61% для совета, одобренного в ходе первого круга.
В процессе онлайн-заседания авторы четырех идей не только представят и разъяснят их, но и примут решение о следующих шагах, которые могут привести к инклюзивным выборам. Ян Кубиш призвал членов Ливийского форума политического диалога изучить и обсудить подготовленные советы.
«Я также хотел бы подтвердить, что при рассмотрении любых предложений и последующих шагов необходимо в полной мере соблюдать требование о том, чтобы ничто не подрывало обещание ливийскому народу провести выборы в сроки, установленные дорожной картой. Проект конституционной основы, принятый юридическим Комитетом, остается базой для дальнейшей работы», — подчеркнул спецпосланник генсекретаря ООН в Ливии.
تعتزم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تيسير اجتماع افتراضي لملتقى الحوار السياسي الليبي يوم 11 أغسطس للنظر في النتائج التي خلصت إليها لجنة التوافقات والخطوات اللاحقة وذلك عقب اختتام اللجنة لمداولاتهاhttps://t.co/EjMnKT4YxZ— UNSMIL (@UNSMILibya) August 5, 2021