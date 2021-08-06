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Миссия ООН в Ливии анонсировала онлайн-встречу Форума политического диалога
Ливия
Миссия ООН в Ливии анонсировала онлайн-встречу Форума политического диалога
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Малянов, Альгирдас Микульскис

Тунис, 6 августа. Миссия ООН по поддержке Ливии (МООНПЛ) сообщила, что посодействует проведению на следующей неделе онлайн-заседания Форума политического диалога по североафриканской стране (ЛФПД).

В среду, 11 августа, участники виртуального мероприятия рассмотрят выводы Комитета консенсуса и обсуждений, состоявшихся 16, 27, 30 июля и 2 августа, во время которых выдвинули четыре предложения относительно конституционного правила для предстоящих национальных выборов 24 декабря 2021 года.

Кроме того, спецпосланник генсекретаря ООН в Ливии Ян Кубиш передал ЛФПД письмо с подготовленными Комитетом консенсуса предложениями. По его словам, решения посоветовали принять через голосование, которое проведут в два раунда с порогом 61% для совета, одобренного в ходе первого круга.

В процессе онлайн-заседания авторы четырех идей не только представят и разъяснят их, но и примут решение о следующих шагах, которые могут привести к инклюзивным выборам. Ян Кубиш призвал членов Ливийского форума политического диалога изучить и обсудить подготовленные советы.

«Я также хотел бы подтвердить, что при рассмотрении любых предложений и последующих шагов необходимо в полной мере соблюдать требование о том, чтобы ничто не подрывало обещание ливийскому народу провести выборы в сроки, установленные дорожной картой. Проект конституционной основы, принятый юридическим Комитетом, остается базой для дальнейшей работы», — подчеркнул спецпосланник генсекретаря ООН в Ливии.

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