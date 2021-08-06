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Украинское ЛГБТ-сообщество раскаялось после критики русского языка
Политика
Украинское ЛГБТ-сообщество раскаялось после критики русского языка
wikipedia.org  /  Benson Kua, CC BY-SA 2.0

Киев, 6 августа. Менеджер проекта «КиевПрайд» Оксана Солонская прокомментировала ситуацию вокруг высказывания одного из администраторов Instagram-аккаунта движения о русском языке.

По ее словам, критическое заявление не отображает официальную позицию «КиевПрайда».

«В указанном комментарии члены нашей команды допустили ошибку и оставили опрометчивую ремарку. Мы просим прощения, если она кого-то обидела», — сказала она.

Солонская также подчеркнула, что украинцы с нетрадиционной ориентацией не дискриминируют своих сограждан, говорящих по-русски. ЛГБТ-сообщество приветствует поддержку от любого человека, вне зависимости от языка, которым он пользуется.

Ранее ЛГБТ-активисты устроили рейв под окнами Офиса президента Украины. Таким образом они выступили за принятие законопроекта, предусматривающего лишение свободы за дискриминацию украинских граждан по признакам сексуальной ориентации.

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