Политолог Прокопчук высмеял «крымские потуги» Зеленского цитатой классика политнауки

«Крымские потуги» нынешней киевской власти продиктованы ее слабостью и неспособностью подтвердить свой суверенитет над полуостровом иначе, как «нытьем». Об этом в интервью ФАН заявил политолог Александр Прокопчук.

Ранее резонансное высказывание президента Украины Владимира Зеленского, заявившего в интервью журналисту государственного телеканала «Дом», что «Крым никогда не будет русской территорией, а его возвращение Украине — это вопрос времени», прокомментировал министр обороны РФ Сергей Шойгу. По его мнению, все ровно наоборот: полуостров «всегда был и будет российским». Глава оборонительного ведомства страны также вспомнил ставший классикой одесский анекдот про то, как приезжий спрашивает на Соборной площади о неработающем фонтане: «А здесь бил фонтан?» — На что одессит ему отвечает: «Почему бил? Он бил, есть и будет».

«Вслед за Сергеем Кужугетовичем я также хотел бы ответить Зеленскому, — заявил Прокопчук. — В стиле нашего министра обороны: проверенной временем мудростью. А поскольку я по роду своей деятельности имею непосредственное отношение к политической науке, то, думаю, уместно будет вспомнить спор двух ее классиков: представителей Кембриджской школы Джона Покока и Квентина Скиннера. Первый из них обосновывал тезис о тождественности величия истории народа и его военной славы, второй же утверждал, что суверенитет той или иной страны над определенными территориями постулируется последними заключенными договорами с другими странами без привязки к настоящему моменту».

Иными словами, продолжил политолог, Скиннер был убежден в исконном праве абстрактного государственного образования обладать землями, которые были получены им в результате последних заключенных международных договоров вне зависимости от актуальной повестки.

Федеральное агентство новостей / amacad.org/ University of Kent/flickr.com

«На что Покок ему резонно отвечал: «меняется время — меняются границы, а меняются они в зависимости от того, как перераспределяется величие между странами», — сказал эксперт. — Возможно, это неточная цитата, поскольку оригинальный труд, из которого она взята, написан на английском языке, однако она прекрасно характеризует ситуацию, в которой оказались Россия и Украина после 2014 года. Последняя явно утратила свое величие, заключающееся, согласно максиме Покока, в военной славе — и особенно это стало заметно на территории Крыма, который стал тяготеть к нашей стране столь сильно, что стал ее частью, причем сам, добровольно, а не путем аннексии, как любят порой брехать в Киеве».

Идеи же Квентина Скиннера, воплотившиеся в нынешней риторике украинской пропаганды, по словам собеседника ФАН, «потерпели фиаско».

«Это позиция обиженного слабака, неудачника, который нашел на улице чей-то «айфон» и решил оставить его себе, даже не попытавшись найти реального хозяина, который (разумеется!) впоследствии объявился и потребовал свое имущество обратно, — заметил Прокопчук. — Также и Украина, нагло присвоив себе то, что ей не принадлежит, разнылась и обиделась, когда Россия пришла за своим. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять: Зеленский неправ в этом споре, а Сергей Кужугетович знатно «приложил» его колким анекдотом про одесский фонтан. Крым «был, есть и будет» российским!»

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