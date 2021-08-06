ЦАР и Руанда заключили ряд соглашений по итогам переговоров на высшем уровне

Кигали, 6 августа. Главы Центральноафриканской Республики и Руанды подписали четыре договора о сотрудничестве.

Меморандумы включают взаимодействие в отрасли добычи полезных ископаемых, транспортного сообщения, улучшения безопасности и развития экономики.

Соглашения заключены на уровне соответствующих ведомств. Так, министр геологии ЦАР Руфин Бенан Бельтонгу обсудил с представителями руандийской горнодобывающей промышленности детали совместной разработки месторождений полезных ископаемых.

Глава минобороны ЦАР Клод Рамо Биро принял участие в решении вопросов общей безопасности с руандийскими коллегами, а представитель транспортной сферы республики Гонтран Джоно-Ахаба поднял тему развития авиасообщения между дружественными странами.

kremlin.ru / Пресс-служба Кремля

Лидер ЦАР Фостен-Арканж Туадера выразил желание применить удачные решения Руанды в собственной республике, назвав ее экономику успешным примером устойчивости.

Также Туадера поблагодарил руандийского главу Поля Кагаме за помощь, оказанную его солдатами в противодействии бандформированиям конгломерата группировок «Коалиции патриотов за перемены».

Ранее президент Центральноафриканской Республики заявил, что при развитии современной политической системы государству необходимо опираться на работу с населением. Туадера делает большой акцент на интересы жителей ЦАР и учитывает их потребности во всех аспектах развития страны.