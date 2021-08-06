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Британские ученые обнаружили опасное влияние арахиса на развитие рака
Наука
Британские ученые обнаружили опасное влияние арахиса на развитие рака
pixabay.com/PD

Ливерпуль, 6 августа. Арахис считается крайне полезным для здоровья орехом. Однако новое исследование британских ученых обнаружило опасное влияние этого продукта на развитие рака в организме.

Употребление арахиса позволяет предупредить возникновение сердечно-сосудистых и эндокринных расстройств, а также онкологических заболеваний. Но людям, которым уже диагностировали рак, этот орех часто есть не стоит.

Специалисты из Ливерпульского университета установили, что употребление арахиса в больших количествах способствует распространению раковых клеток. На это оказывают влияние цитокины, которые вырабатываются в результате взаимодействия специфического белка с клетками стенки кровеносных сосудов.

В то же время другие виды ореха могут быть крайне полезны для зрения. Так, для здоровья глаз рекомендуется включить в рацион фундук, миндаль и кедровые плоды.

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рак исследование арахис
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