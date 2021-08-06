Эпидемиолог Тотолян объяснил, как спрогнозировать появление посковидного синдрома

Москва, 6 августа. Анализ уровня лимфоцитов в крови позволяет оценить, как долго будет длиться восстановление после перенесенной коронавирусной инфекции.

Также этот анализ позволит понять, разовьется ли у человека постковидный синдром. Об этом рассказал директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян.

«Уровень лимфоцитов, причем не только относительный, но и абсолютный, более информативен. Это один из наиболее простых тестов», — подчеркнул специалист в эфире телеканала «Звезда».

Этот анализ позволяет сделать правильные выводы о том, как быстро удастся восстановиться и выйти из постковидного синдрома. Однако медики не всегда берут этот факт в расчет, резюмировал Тотолян.

Ученые ранее нашли причину тяжелого течения коронавируса у молодых пациентов. По словам экспертов, виновниками оказались особые мутации в одном из генов.