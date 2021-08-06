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Ким Кардашьян с детьми пришла на вечеринку Канье Уэста в честь нового альбома
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян с детьми пришла на вечеринку Канье Уэста в честь нового альбома
instagram.com  /  @kimkardashian

Атланта, 6 августа. Американская телезвезда Ким Кардашьян поддержала своего бывшего супруга, рэпера Канье Уэста на премьере его грядущего альбома Donda.

Несмотря на тот факт, что месяц назад знаменитая пара подала на развод, Кардашьян продолжает проявлять активную поддержку своего бывшего возлюбленного. Вместе с детьми знаменитость посетила вечеринку по случаю выпуска лонгплея рэп-исполнителя в Атланте. Кроме того, семейство Кардашьян опубликовало поздравительные посты в Twitter.

Канье Уэст исполнил на стадионе Mercedes-Benz, где проходила презентация, композицию Love Unconditional. В ней он буквально умолял бывшую супругу вернуться к нему.

Ранее стало известно, что Уэст и Кардашьян провели совместные выходные, несмотря на новости о разрыве. Они посетили цифровую выставку teamLab вместе с детьми.

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Все новости / Шоу-бизнес / Ким Кардашьян с детьми пришла на вечеринку Канье Уэста в честь нового альбома
кардашьян развод уэст
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