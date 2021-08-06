Байден снова запутался в цифрах в ходе заявления о вакцинации в США

Вашингтон, 6 августа. Президент США Джо Байден оговорился в ходе очередного заявления о вакцинации в стране.

Глава Белого дома отметил, что на территории Соединенных Штатов сделали прививку против коронавируса 350 миллионов американцев. Согласно официальным источникам, население страны составляет около 332 миллионов человек.

Это уже не первая оговорка, которую допускает американский лидер в своих заявлениях о вакцинации. Ранее он сообщил, что в некоторых штатах граждане могут получить за вакцинацию 100 тысяч долларов. Байден запутался в цифрах: власти Нью-Йорка действительно предлагали платить всем, кто сделает прививку от COVID-19, однако размер вознаграждения составлял всего 100 долларов.

Недавно Байден спровоцировал скандал, опубликовав в Twitter карту с российским Крымом. Инцидент произошел накануне ожидаемого официального визита украинской делегации в Вашингтон.