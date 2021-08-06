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Сепаратисты оккупировали эфиопский штат Амхара

  /   Обновлено: 06 августа 2021 21:01
Африка
Сепаратисты оккупировали эфиопский штат Амхара
Global Look Press  /  Mohamed Khidir, via www.imago-im/www.imago-images.de

Аддис-Абеба, 6 августа. Очевидцы сообщили о взятии сепаратистами из группировки Сил обороны Тыграя (TDF) двух городов в штате Амхара на севере Эфиопии, а также всех населенных пунктов, расположенных между ними.

В Лалибэле, одном из оккупированных городов, находятся знаменитые святыни эфиопского православия — высеченные в скалах церкви, признанные Всемирным наследием ЮНЕСКО.

Наступление TDF в рамках операции «Мать Тыграя» вынудило 250 000 человек покинуть свои дома.

Жители Амхара сообщили журналистам, что вооруженные силы штата, являющиеся союзниками правительства Эфиопии, обратились в бегство вместе с местными чиновниками:

«Мы просили их остаться или хотя бы отдать нам автоматы Калашникова, но они отказались и ушли, захватив пять машин скорой помощи, несколько грузовиков и легковых автомобилей. Они застрелили моего друга, который умолял их защитить мирных жителей», — заявил очевидец инцидента из Лалибэлы в интервью агентству Reuters.

В данный момент эфиопские СМИ проверяют полученную информацию.

Сепаратисты оккупировали эфиопский штат Амхара
Global Look Press  / © Joerg Boethling / www.imago-images.de

Ситуация, спровоцированная атаками сепаратистов на севере Эфиопии, вызывает обеспокоенность мирового сообщества. Сотни тысяч внутренне перемещенных лиц и беженцев, а также миллионы находящихся на грани голода людей стали жертвами полномасштабной гуманитарной катастрофы.

Совет Безопасности ООН уже предпринимал попытку решения тыграйского вопроса, но участники не смогли прийти к консенсусу и выработать совместные меры по преодолению кризиса.

Подробнее об эскалации насилия на севере Эфиопии можно прочитать в материале международной редакции ФАН.

Сепаратисты оккупировали эфиопский штат Амхара
Федеральное агентство новостей  / 

Несмотря на сложную ситуацию, вызванную межэтническими конфликтами между эфиопскими народами, Россия уверенно продвигает интересы в регионе, развивая с государством взаимовыгодное сотрудничество. Москва получает постоянного партнера и покупателя российского вооружения, а также плацдарм для дальнейшего продвижения интересов среди стран Африки. Аддис-Абеба, в свою очередь, наращивает военную мощь и повышает уровень безопасности республики.

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