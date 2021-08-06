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Пилоты МиГ-31 перехватили «нарушителя» в ходе маневров под Красноярском
Армия
Пилоты МиГ-31 перехватили «нарушителя» в ходе маневров под Красноярском
mil.ru

Красноярск, 6 августа. Летчики на высотных истребителях-перехватчиках МиГ-31БМ авиационной дивизии Центрального военного округа провели учения по перехвату условного нарушителя воздушных границ.

По сообщениям пресс-службы ЦВО, в рамках летно-тактических учений пары самолетов действовали на предельных высотах от 17 до 20 тысяч метров. Экипажи МиГ-31БМ развернули два автономных радиолокационных поля протяженностью до 500 км при помощи бортовых радаров «Заслон-М».

Самолет условного противника, роль которого выполнял МиГ-31БМ, летчики обнаружили на высоте примерно 17 километров без использования наземных радиолокационных систем. Пилоты дежурных сил сблизились с «нарушителем», блокировали возможность изменения курса и принудили к посадке на обозначенном аэродроме.

Ранее сообщалось, что военные связисты ВВО отразили атаку «террористов» в ходе учений под Хабаровском. Солдаты сдержали атаку, используя дымовые шашки, и взяли боевую инициативу в свои руки.

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россия учения миг-31
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