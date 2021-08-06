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Американские ученые нашли способ лечения рассеянного склероза
Общество
Американские ученые нашли способ лечения рассеянного склероза
pixabay.com  /  PD

Вашингтон, 6 августа. Исследователи Рочестерского университета в США провели ряд экспериментов, в ходе которых обнаружили способ подавить симптомы рассеянного склероза.

В рамках научной работы были задействованы лабораторные грызуны, в мозг которых вводили «заготовки» глиальных клеток. Это важный составляющий элемент нервной ткани.

В ходе эксперимента исследователи добились полного восстановления оболочки нервных волокон, состоящий из миелина. Это ткань, которая страдает при рассеянном склерозе.

Этот элемент вырабатывался благодаря вновь образованным олигодендроцитам, которыми становились «подсаженные» в мозг элементы. В результате у мышей были отмечены улучшения когнитивных способностей.

Американские ученые ранее объяснили, как обернуть вспять старение мозга. Помочь могут быстрые прогулки.

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сша лечение склероз
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