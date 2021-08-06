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Диетолог объяснил, почему опасно употреблять разливное пиво
Общество
Диетолог объяснил, почему опасно употреблять разливное пиво
pxhere.com  /  PxHere

Москва, 6 августа. Употребление разливного пива может быть опасно для здоровья. Об этом предупредила врач-диетолог Наталья Круглова.

По словам специалиста, в некоторых случаях такой вид пива может быть вредным из-за кеги, в которой оно хранится. Так, эту посуду при повторном использовании необходимо должным образом обрабатывать, в ином случае там могут завестись микроорганизмы, в том числе и патогенные.

«Пиво — это тот напиток, который содержит простые углеводы. Они могут служить для микроорганизмов питательной средой», — рассказала Круглова в беседе с «Москвой 24».

При этом человек не сможет распознать по цвету или вкусу, безопасно ли пить такое пиво. В результате это может грозить риском нарушений желудочно-кишечного тракта, в том числе отравлением, вздутием живота или диареей.

Австралийские ученые ранее установили, что употребление пива повышает шансы на развитие фибрилляции предсердий. Такое влияние фиксировалось как у мужчин, так и у женщин.

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здоровье вред разливное пиво
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