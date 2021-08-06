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Британия возложила на Иран ответственность за нападение на танкер Mercer Street
Политика
Британия возложила на Иран ответственность за нападение на танкер Mercer Street
Global Look Press  /  © UN Bureau / XinHua

Лондон, 6 августа. Постпред Великобритании в ООН Барбара Вудворд обвинила власти Ирана в нападении на израильский танкер Mercer Street в Оманском заливе.

По ее словам, в Совбезе ООН были представлены доказательства того, что нападение на судно на Ближнем Востоке было санкционировано иранскими властями. Вудворд подчеркнула, что Лондон будет добиваться привлечения Тегерана к ответу по ситуации с танкером, если вопрос не будет урегулирован дипломатически.

Стоит отметить, что Иран полностью отвергает все обвинения в свой адрес. Глава иранского МИД Саид Хатибзаде, комментируя ситуацию, призвал обвинителей предоставить реальные доказательства. Он отметил, что Иран будет вынужден ответить на любые попытки пошатнуть безопасность государства.

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