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Перенесший коронавирус 90-летний Краско не хотел жить

  /   Обновлено: 06 августа 2021 20:50
Шоу-бизнес
Перенесший коронавирус 90-летний Краско не хотел жить
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 6 августа. Актер театра и кино Иван Краско после того, как переболел коронавирусом, признался, что во время болезни не хотел жить из-за равнодушия ко всему.

Звезда советского кино признался, что в свои 90 лет перенес коронавирус. Он вспомнил, что недуг отнял у него не только обоняние, но и силы. В какой-то момент актер осознал, что ему безразлична жизнь. Это опасное равнодушие беспокоило его, так как выздороветь больным помогает обычно именно желание жить. В интервью журналистам «Газета.Ru» Краско признался, что был готов к смерти.

После этого актер упал «из-за вспышки в голове». Его хотели госпитализировать, но Краско отказался и отправился восстанавливать силы на дачу.

«Тогда у меня пропал аппетит. Началась какая-то безвкусная и плоская жизнь. Но на даче я ходил в баню, дышал свежим воздухом. И быстро вернул себя в форму», – признался артист.

Краско заразился коронавирусом в октябре 2020 года, однако в ноябре тесты на COVID-19 показали отрицательный результат. Выздороветь Краско помогла, в частности, его новая невеста. Молодая Наталья Смыкова не пугается полувековой разницы в возрасте с актером. Она выходила больного, покупая лекарства за собственные деньги.

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актер краско COVID-19
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