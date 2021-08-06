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The Hill: США столкнутся с большими проблемами из-за российского гиперзвукового оружия
Армия
The Hill: США столкнутся с большими проблемами из-за российского гиперзвукового оружия
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 6 августа. Россия сделала ставку на гиперзвуковое оружие, тем самым лишив США любого стратегического преимущества, заявил аналитик The Hill Гарри Хейлем.

По его словам, на сегодняшний день гиперзвуковое вооружение активно интегрируется в Вооруженные силы РФ. Вашингтон вынужден лишь смиренно наблюдать за этим процессом, так как американские специалисты до сих пор не смогли представить собственные эффективные образцы данного типа ударных систем. Хейлем уверен, что маневр России с гиперзвуком загнал США в ловушку. Теперь им остается лишь смириться с поражением, приводит материал эксперта издание «ПолитРоссия».

«Наши противники понимают, какое преимущество даст гиперзвуковое оружие, — отметил аналитик. — Поставив под угрозу противоракетную оборону США и увеличив глубину поражения американских и союзных сил, Китай и Россия могут изменить стратегический баланс в свою пользу».

Хейлем напомнил, что гиперзвуковые боеприпасы способны лететь со скоростью порядка 5 Махов, что гораздо выше, чем у обычных крылатых ракет. Как следствие, боевые системы нового типа неуязвимыми перед самыми современными системами ПРО. Получив в свое распоряжение подобное оружие, военные смогут практически беспрепятственно и молниеносно поражать противника, констатировал эксперт.

Ранее испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» оценили французы. Данный снаряд они назвали ответом на выпады США. На этом фоне, как пишет «Царьград», бывшая американская разведчица Ребекка Коффлер предупредила об угрозе ядерного конфликта между Россией и Соединенными Штатами.

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россия сша хейлем
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