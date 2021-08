Прекрасная хуторянка: пять абсолютных хитов Софии Ротару

7 августа известная эстрадная певица и актриса, Народная артистка СССР София Ротару празднует свой день рождения. В репертуаре ярчайшей звезды более 500 композиций, исполненных на разных языках, а ее творчество поражает жанровым многообразием. Любимая миллионами певица никогда не боялась экспериментов и даже стала одной из первых российских исполнительниц, спевших речитативом.

В день рождения прекрасной молдаванки ФАН вспоминает несколько блестящих и уже ставших легендарными хитов Софии Ротару.

Червона рута (1970)

Одна из самых узнаваемых украинских песен в мире, которая определила первых творческий успех певицы и, конечно же, автора Владимира Ивасюка. За музыкальном фильмом с одноименным названием был создан и ВИА «Червона рута», с которым Ротару отправилась в свои первые гастроли по СССР. Красивая баллада со временем стала не просто визитной карточкой артистки, а мотивом, который на постсоветском пространстве знают, пожалуй, все.

Лаванда (1985)

Еще одна красивая песня, ставшая истинным хитом для публики на долгое время. К тому же композиция положила начало сотрудничеству молодой певицы с новым композитором Владимиром Матецким и автором Михаилом Шабровым. Однако не обошлось без слухов: по одной из версий, меланхоличная баллада стала плагиатом на песню «Dance Me to the End of Love» канадского певца Леонарда Коэна, которая увидела свет в 1984 году. Всему виной очень уж похожий проигрыш, из-за которого Ротару боялась выезжать на заграничные гастроли некоторое время.

Луна, луна (1986)

Мелодичная композиция с простыми словами органично вплелась в творчество артистки, претерпевшее изменения после судьбоносной встречи с композитором Матецким. Некоторые обвиняли песню в примитивном тексте, однако это не помешало ей стать одним из популярнейших эстрадных произведений года. Чего скрывать, и в дальнейшем простые, но пронзительные строчки напевали сотни женщин, чье сердце задела эта скромная песня.

Хуторянка (1993)

Задорная и бодрая песня стала творческим подарком Софии Ротару от ее коллег и близких друзей, Шаброва и Матецкого. Интересно здесь то, что сначала на свет появилось название песни, а уже затем мотив и слова. Несмотря на то, что в то время в ходу были лиричные композиции, энергичная песня про смуглую красавицу нашла своего слушателя и стала ярким хитом в репертуаре звездной певицы.

Небо — это я (2004)

Кто бы мог подумать, но красивая песня композитора Руслана Квинта родилась исключительно благодаря его увлечению парашютным спортом, а именно инциденту, который чуть не стоил ему жизни. Как ни странно, это вполне вдохновило его и поэта Виталия Куровского на создание очередного хита для певицы. И пусть некоторые считали его легкомысленным и неподходящим для Ротару, артистка рискнула и не прогадала — «небесная» композиция быстро ворвалась в чарты и стала популярной у публики.