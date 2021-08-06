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Квантовый кристалл лег в основу нового детектора темной материи
Наука
Квантовый кристалл лег в основу нового детектора темной материи
pixabay.com

Вашингтон, 6 августа. Использование особого кристалла позволяет ученым обнаруживать темную материю — одну из самых загадочных форм материи во Вселенной.

Группа специалистов из Национального института стандартов и технологий США представила уникальный детектор темной материи. Он был создан на основе двумерного квантового кристалла, состоящего из 150 запутанных ионов бериллия. Подробное описание его свойств было представлено в научной статье, опубликованной в издании Science.

Как утверждают ученые, такие кристаллы могут использоваться для обнаружения аксионов и темных фотонов. Сигнал возникает в результате взаимодействия подобных фотонов с обычной материей. Частота сигнала зависит от массы частиц, уточнил один из авторов исследования Джон Боллинджер.

Как сообщалось ранее, американские физики доказали возможность преобразования чистой энергии в материю. Новая ее форма была открыта в Брукхейвенской национальной лаборатории.

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