Наводнения стали причиной перемещения 30 тысяч жителей Южного Судана

Джуба, 6 августа. Представитель ООН по оказанию чрезвычайной помощи сообщил, что сильное наводнение стало причиной перемещения по меньшей мере 30 тысяч жителей округа Айод, расположенного в штате Джонглей Южного Судана.

Исполняющий обязанности координатора гуманитарной помощи в африканской стране Арафат Джамал уточнил, что непрекращающиеся дожди смыли посевы. По его словам, женщины и дети выживают благодаря траве, которую едят.

Арафат Джамал посетил не только Айод, но и другие поселения в штатах Юнити и Джонглей, где вода также затопила дома и уничтожила продовольственные культуры.

“The flooding is seriously degrading the ability of the people to cope & survive. Tens of thousands of people have been impacted."



Humanitarian Coordinator ad interim in #SouthSudan @jhamal4 visited Ayod & Canal counties, Jonglei State.



PRESS RELEASE

↘️https://t.co/AjYUvbc3yV pic.twitter.com/1kRyhOefSP