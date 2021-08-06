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Наводнения стали причиной перемещения 30 тысяч жителей Южного Судана
Африка
Наводнения стали причиной перемещения 30 тысяч жителей Южного Судана
flickr.com  /  Owen Fuller

Джуба, 6 августа. Представитель ООН по оказанию чрезвычайной помощи сообщил, что сильное наводнение стало причиной перемещения по меньшей мере 30 тысяч жителей округа Айод, расположенного в штате Джонглей Южного Судана.

Исполняющий обязанности координатора гуманитарной помощи в африканской стране Арафат Джамал уточнил, что непрекращающиеся дожди смыли посевы. По его словам, женщины и дети выживают благодаря траве, которую едят.

«Одна из самых шокирующих вещей для меня — это когда кто-то бросил на землю траву и сказал, что этим приходится питаться», — добавил он.

Арафат Джамал посетил не только Айод, но и другие поселения в штатах Юнити и Джонглей, где вода также затопила дома и уничтожила продовольственные культуры.

«Наводнения не являются чем-то новым, но отличие в том, что мы действительно живем в эпоху изменения климата и природных катастроф. Сейчас заметно, что наводнения происходят регулярно и с большей интенсивностью, чем раньше», — подчеркнул он.

Представитель ООН по оказанию чрезвычайной помощи добавил, что перемещенным лицам не хватает чистой питьевой воды. По информации Детского фонда международной организации (ЮНИСЕФ), около 8,3 миллиона человек в Южном Судане нуждаются в гуманитарной помощи.

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