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Создание цифровых национальных валют может поставить под удар частные банки
Экономика
Создание цифровых национальных валют может поставить под удар частные банки
ФБА «Экономика сегодня»

Вашингтон, 6 августа. Опасениями, касающимися будущего финансовой системы, поделился стратег организации JP Morgan Джош Янгер.

Больше всех потеряют частные банки, уверен Янгер. Специалист полагает, что после выхода национальных цифровых валют люди массово понесут туда средства. Если так произойдет, запустится механизм «каннибализации» коммерческой финансовой системы.

«Они (цифровые валюты центробанков. — Прим. Ред.) могут лишить коммерческий банки от 20% до 30% финансирования», — приводит РБК слова экономиста.

Чтобы предотвратить этот процесс, он предлагает ввести ограничение в 2,5 тысячи долларов. Предполагается, что это убережет коммерческие банки от кризиса. Страной-лидером по внедрению данной технологии выступает Китай. Цифровой юань будет поддерживать работу смарт-контрактов. О перспективах традиционной валюты КНР читателям рассказало издание INFOX.

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