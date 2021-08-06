Маркетолог рассказал, какую передовую маркетинговую стратегию использует «Сбер»

«Сбер» развивается в целом ряде отраслей по суперсовременной цифровой модели. Об этом в беседе с ФАН рассказал маркетолог Николай Григорьев.

Эксперт прокомментировал новость о том, что «Сбер» стал сильнейшим банковским брендом в мире по версии кредитной организации Brand Finance.

«Вне всякого сомнения, Сбербанк («Сбер». — Прим. ФАН) — современный, динамичный банк, который смотрит в будущее. Более того, они себя позиционируют как некую среду, которая оказывает огромное количество разных услуг для жизни. Такой сейчас бизнес, нужно путем проб и ошибок прорываться в будущее. В этом смысле Сбербанк — современный, классный банк», — сказал специалист.

Николай Григорьев также отметил, что учреждение работает не только над своим имиджем, но и на перспективу.

«Вопрос не в том, что было с точки зрения какого-то медийного хайпа. Нет конечно. Профессионалов судят не по рекламным кампаниям, смотрят на развитие корпорации. Сбербанк развивается во всех отраслях по суперсовременной цифровой модели. Это и есть маркетинг», — пояснил собеседник ФАН.

фото из личного архива Николая Григорьева /

В завершение он привел в пример один из сервисов «Сбер», демонстрирующий грамотный подход к работе.

«Посмотрите, как организована «СберЛогистика». Это не просто автопарк и люди в униформе, которые что-то развозят. Данная сфера включает в себя получение заказа и оплаты, оптимизацию транспортного маршрута, скорость обработки и формирования заказа. Все это они великолепным образом развивают. Стратегически они выстраивают себя как цифровой сервис XXI века», — подытожил маркетолог.

Ранее Николай Григорьев в беседе с ФАН указал выгоду американских блогеров от рекламы вакцинации. По его словам, в этом случае важен не размер гонорара, а заказчик кампании в лице Белого дома.