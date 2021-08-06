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Британские военные объявили конкурс на систему сброса грузов с самолетов А400М
Армия
Британские военные объявили конкурс на систему сброса грузов с самолетов А400М
wikipedia.org  /  MilborneOne / CC BY-SA 3.0

Лондон, 6 августа. Министерство обороны Великобритании объявило тендер на создание системы сброса грузов в воздухе с транспортных самолетов Airbus A400M.

Как сообщает британский портал UK Defense Journal, стоимость тендера составит порядка 50 млн фунтов стерлингов. Согласно условиям конкурса, система должна обеспечивать сброс в воздухе бронетехники массой до 16 тонн или до 40 контейнеров общим весом до 12 тонн. Она должна быть полностью интегрирована с конструкцией самолета таким образом, чтобы ее установка не требовала изменений в конструкции A400M.

Британские военные назначили испытание систем на конец 2022 – начало 2023 года. Сообщается, что состояния «начальной эксплуатационной способности» они должны достичь к 2024 году.

Ранее сообщалось, что Британия намерена отказаться от от дефектных американских бронемашин Ajax. Эксплуатация данных БТР от американского предприятия General Dynamics связана с рядом проблем. Также ситуацию с машинами Ajax прокомментировал военный эксперт Алексей Леонков, передает «Царьград».

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