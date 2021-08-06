Росстат сообщил о росте количества браков и разводов в России

Москва, 6 августа. Количество браков в России в июне 2021 года увеличилось на 47,5% в годовом выражении, а число разводов выросло на 21,6%. Такие данные привели в Росстате.

Согласно статистике, в июне этого года официально зарегистрировать свои отношения решили 100,9 тыс. пар. В прошлом году этот показатель составлял 68,4 тыс. При этом расторгли священные узы брака за месяц 55,7 тыс. супружеских пар. В 2020 году их число достигало 45,9 тыс.

Кроме того, рост количества браков и разводов наблюдался в России в период с января по июнь. Так, церемония бракосочетания состоялась за это время 368,4 тыс. раз против 273,9 тыс. в прошлом году. Соотношение числа разводов в 2020 и 2021 годах оказалось 307,5 тыс. против 220,7 тыс.

Петростат ранее зафиксировал рост количества несовершеннолетних матерей в Петербурге. Их доля увеличилась на 7,5% за 2020 год.