Экипажи МиГ-31БМ Северного флота провели ракетные стрельбы над Баренцевым морем

Североморск, 6 августа. Летчики морской авиации Северного флота отработали ракетные стрельбы над акваторией Баренцева моря, сообщили в пресс-службе СФ РФ.

Пилоты отдельного смешанного авиаполка Северного флота на истребителях-перехватчиках МиГ-31БМ выполнили ряд задач в рамках летно-тактических маневров. Экипажи отработали элементы воздушного боя, перехват и уничтожение объектов в воздухе, маневрирование и уход от удара условного противника.

Тренировки проходили в воздушном пространстве над Баренцевым морем. Самолеты действовали в диапазоне высот от 5000 до 7000 метров над поверхностью воды. В тренировках было задействовано четыре перехватчика МиГ-31БМ, два бомбардировщика Су-24, а также свыше 300 военнослужащих.

Подлодки и корабли Северного флота ранее приступили к масштабным военно-морским учениям. Тренировки состоялись под личным руководством командующего СФ вице-адмирала Александра Моисеева.