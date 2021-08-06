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Компания Pagani отметит десятилетие Huayra показом культовых моделей

  /   Обновлено: 06 августа 2021 20:25
Экономика
Компания Pagani отметит десятилетие Huayra показом культовых моделей
Prt Scr youtube.com  /  DRIVE.RU

Калифорния, 6 августа. Суперкар Pagani Huayra, созданный в 2011 году, празднует свое десятилетие. Производитель устраивает по этому случаю праздник в рамках автошоу Monterey Car Week в Калифорнии.

Бренд обещает продемонстрировать публике все культовые образцы автомобиля, в том числе Huayra BC Roadster и трек-кар Huayra R. Апофеозом представления станет мировой дебют купе BC Pacchetto Tempesta. Модель отличается аэродинамическим обвесом, повышенной мощностью и новым режимом Soft Driving, подробности о котором производитель не сообщил, пишет «Драйв».

Автомобиль оснащен оптимизированным битурбомотором V12 6.0, совмещенным с семиступенчатым «роботом» и выдающим мощность 827 лошадиных силы. Huayra R будет представлена посетителям шоу в виде «ключевых компонентов»:атмосферника Pagani V12-R, монококов Carbo-Titanium HP62-G2 и Carbo-Triax HP62, шестиступенчатой «секвенталки».

В Сети ранее опубликована новая патентная заявка компании Mazda. Она удивила многих автолюбителей — представленные чертежи напомнили о RX-9.

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автомобиль спорткар Pagani Huayra
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