Талибы закрыли КПП на границе с Пакистаном в ответ на усиление визового режима

Кабул, 6 августа. Движение «Талибан»1 (запрещено в РФ) закрыло ключевой пропускной пункт Спин-Болдак — Чаман на границе с Пакистаном, потребовав от Исламабада ослабить визовые ограничения для афганцев.

Этот переход был отбит боевиками у правительственных войск в июле, после чего пакистанские власти со своей стороны запретили пересечение границы на данном участке. Неделей ранее движение было возобновлено, однако пограничные войска Пакистана стали тщательно проверять въезжающих на соблюдение визовых требований, которыми ранее зачастую пренебрегали. Афганцы, уже пересекшие границу, получили от руководства Исламабада миграционные карты, остальным для въезда в страну теперь требуется специальное разрешение.

В знак протеста талибы блокировали дорогу бетонными заграждениями, заявив, что пункт пропуска останется закрытым до тех пор, пока въездные процедуры не будут упрощены или отменены полностью.

#Taliban Shuts Key #Afghan Border Crossing with #Pakistan Until Demands Are Met https://t.co/5YCmxGqbw0 — Calm down, Think different, Find your way ... (@Thinkism) August 6, 2021

«КПП будет закрыт для всех видов транспорта, включая транзитного и торгового, а также для пешеходов с обеих сторон, пока Пакистан не разрешит въезд в дневное и вечернее время афганцам, имеющим удостоверения личности или миграционные карты», — заявил член группировки, назначенный боевиками на должность губернатора провинции Кандагар.

Представитель «Талибана» Забиулла Муджахид сообщил, что руководство группировки одобрило этот шаг и в пятницу граница была закрыта. В ответ Пакистан прикрыл свою сторону КПП, из-за чего в районе перехода скопились люди и техника, ожидающие пересечения границы.

Указанный маршрут имеет важное торговое значение для Афганистана, как один из главных выходов к морю через территорию соседнего государства. Его закрытие может затруднить импорт лекарств и других товаров первой необходимости, особенно актуальных на фоне продолжающихся боевых действий. Помимо этого, потеря данного маршрута лишает экстремистов прибыли, которую они получают в виде таможенных пошлин на оборот товаров.

Талибы перешли в активное наступление на позиции правительственных войск на фоне вывода иностранных контингентов из Афганистана. С тех пор боевики захватили большую часть территории страны, включая приграничные ее районы. Несмотря на заверения руководства «Талибана», что движение исключает военную агрессию против других государств, соседние страны стянули к границе подразделения своих вооруженных сил.

Taliban captures their first provincial capital since launching an offensive to coincide with the departure of foreign troops. Find out at: https://t.co/QFvlzsyngg#Taliban #Afghanistan #Zaranj — moneycontrol (@moneycontrolcom) August 6, 2021

В прошлом месяце бандформированиям боевиков удалось дойти и окружить ряд важных административных центров. 6 августа они без боя взяли Зарандж, столицу провинции Нимроз, которая является одним из важных торговых центров страны. По сообщениям ряда источников, причиной сдачи населенного пункта стала недостаточная для обороны численность подразделений правительственных войск. Наряду с городом под контроль движения перешли также местный аэропорт и ближайший КПП на границе с Ираном.

Пакистан неоднократно обвиняли в поддержке талибов, однако он отрицал любые виды помощи боевикам с момента вторжения иностранных войск во главе с США в 2001 году. Согласно заявлениям Кабула, Исламабад предоставлял на своей территории убежище для руководства и бандгрупп талибов, из-за чего отношения между двумя государствами находились в постоянном напряжении. Этой точки зрения придерживается и ряд западных стран. Тем не менее Пакистан стал ключевым посредником в переговорах между афганским правительством и движением «Талибан», которые, однако, пока не увенчались успехом.

1 Организация запрещена на территории РФ.