Геноцид, о котором не принято вспоминать: сербы почтили память погибших в селе Пребиловцы

Сегодня Сербия вспоминает жертв страшного преступления против мирного населения, которое совершили представители соседнего народа. 80 лет назад хорватские усташи, ярые сподвижники Адольфа Гитлера на Балканах, зверски убили более 800 представителей сербского народа в деревне Пребиловцы недалеко от боснийского города Мостар. Большинство жертв — женщины и дети; эта резня стала одним из основных актов геноцида в череде подобных преступлений.

В день поминовения сербских мучеников епископ Захумско-Герцеговинский и Приморский Димитрий и епископ Дюссельдорфский и Германский Григорий провели службу в церкви Воскресения Христова в Пребиловцах.

Федеральное агентство новостей / Ксения Голуб

На литургии присутствовали руководитель секретариата по делам религий Республики Сербской Драган Давидович, депутаты Палаты представителей парламента Боснии и Герцеговины Снежана Новакович Бурсац и Любица Милянович, а также сербский консул в Мостаре Мария Бакоч. Участие в памятных мероприятиях также приняли представители российской организации «Ночные волки».

Федеральное агентство новостей / Ксения Голуб

Долгое время это преступление усташей скрывалось в Югославии, чтобы избежать нового конфликта между народами Союзной республики. Попытки «похоронить» историю привели к тому, что в 1961 году ямы, в которые бросали сербов, были забетонированы.

Раскопки начались в 1990 году, и 4 августа 1991 года рядом с храмом в Пребиловцах были захоронены кости более 4000 сербов. Однако после начала войны в Хорватии в июне 1992 года члены хорватских военизированных формирований заминировали склеп с костями убитых. После возвращения сербов в Пребиловцы после 2000 года останки костей новомучеников были заново собраны и захоронены в восстановленном склепе церкви Воскресения Христова.

Федеральное агентство новостей / Ксения Голуб

Согласно историческим данным, в том числе и основанным на сообщениях немецких офицеров вермахта, усташи отличались особой жестокостью и не щадили никого. В то время как в нацистской Германии уничтожение людей происходило в огромном масштабе, но было обезличено и подход ко всем был единым, то в Хорватии издевались над каждым пленным индивидуально. Извращенная фантазия усташей не знала границ.

Одно из самых кровавых преступлений против сербов произошло весной 1941 года в деревне Пребиловцы, недалеко от городка Чаплина. Отсюда и начался террор, который в своей основе имел намерение истребить сербов как народ.

Первой жертвой стал Огнен Здраканович, который был жестоко избит автоматными прикладами вместе с другими арестованными сербами. Измученый и полумертвый, он был доставлен на грузовике в мясную лавку одной из деревень неподалеку и вместе с группой сербов убит. Далее сербов вырезали целыми семьями, а тела сбрасывали в реки, пытаясь скрыть следы преступления. Сербское население было вынуждено бежать из Пребиловац в горы, а против усташей в Восточной Герцеговине вспыхнуло народное восстание. Вернулись сербы в деревню только после того как в Герцеговину был направлен специальный посланник Анте Павелича.

Федеральное агентство новостей /

Его помощник Лакса на словах гарантировал мир и безопасность сербскому населению в Герцеговине. Однако тем временем хорватские фашисты уже готовили новые расправы над сербами, и вскоре деревня Пребиловцы стала устрашающим символом страдания сербских детей.

Рано утром 4 августа 1941 года около полутора тысяч хорватских нацистов окружили поселение с трех сторон. В нем остались в основном женщины, дети и старики. В материалах Национальной комиссии Боснии и Герцеговины по установлению преступлений оккупантов и их пособников рассказано, как усташи обыскивали дома и постройки, грабили и насиловали жителей деревни. Их подвели к зданию начальной школы, где фашисты жестоко насиловали не только женщин, но и девочек на глазах у матерей.

Старух, которые не могли быстро ходить, тут же забивали насмерть прикладами.

Учительницу школы Стану Арнаут насиловали по очереди до изнеможения, а затем зарезали. Узнав, что одна из женщин готовится к родам, убийцы вспороли ей живот штыком, вытащили ребенка, завернули в ткань и вернули растерзанной матери.

«Когда усташам надоели изнасилования, они приказали группе девочек и старосте по имени Хаджия раздеться догола и танцевать коло (народный танец. — Прим. ФАН)», — говорится в архивных документах.

Федеральное агентство новостей / Ксения Голуб

Мара Булут — единственная женщина, которая выжила и покинула школу в Пребиловцах живой. Впоследствии она рассказала, как усташи вытаскивали новорожденных детей из кроваток и били их головами об стену. Около 50 малолетних детей были убиты в том селе.

После пыток усташи выгнали жителей села в сторону Чаплины и заперли в амбарах. На следующий день они свезли их к местечку Шурманцы, недалеко от которого в горах находились пещеры. В них нацисты сбрасывали детей. Тех, кто в отчаянии цеплялся за края камня, били палками по рукам и голове, пока те не сдавались и не падали в пропасть глубиной около 27 метров.

Около 500 женщин и детей были брошены в нее живыми. Верховный суд Боснии и Герцеговины упоминает 570 человек, которые погибли в пещере Сурманак, у многих были переломы. На следующий день один из лидеров фашистов взорвал ее — чтобы не слышать крики жертв. Однако стоны раненых доносились оттуда еще неделю.

По данным хорватских вооруженных сил, всего в августе 1941 года усташами было убито 820 сербов из Пребиловац. Горе коснулось каждой из 51 семьи, жившей в деревне. В общей сложности, по данным отчетов, за период с 1941 по 1944 год усташами было убито около 200 тысяч сербов.

Преступление нацистов против сербского народа в этой деревне не имеет аналогов по зверствам и является одним из самых постыдных событий в истории человечества. Однако мало кто знает о нем — как и другие преступления против сербов, резня в Пребиловцах замалчивается международным сообществом. Возможно, если бы пострадавшие принадлежали к другой нации, она была бы известна наравне с Освенцимом. Но так как жертвами были сербы, они были забыты.

Предание забвению тех трагических событий дало свои последствия — усташские «герои» в Хорватии прославлены как «национальные освободители», а из уст молодого поколения сегодня все громче звучат нацистские лозунги.

Специально для международной редакции Федерального агентства новостей на Балканах о причинах усташеской ненависти рассказал известный сербский историк Йован Пейин.

Федеральное агентство новостей /

По словам бывшего директора Архива Сербии, корни ее стоит искать еще в Средневековье.

«Кто такие хорваты? Это народ, в стране которого царит атмосфера линчевания по отношению к сербам. С 1102 года Хорватия была в составе Венгрии, это было несколько островов на северо-западе Адриатики, их населяли обычные сельские жители, у них была простейшая феодальная система. В XVI веке эти племена переселись в тогдашнюю горную Далмацию, недалеко от сегодняшнего Загреба. Они принесли свою феодальную систему, однако в отличие от других народов, никогда у них не было никакой борьбы за свои права. У них не было как такового своего языка, поэтому они сначала украли сербский, теперь пытаются его присвоить и трансформировать. В XVII веке здесь появились приходы католической церкви и народ, населявший эту территорию, в подавляющем большинстве принял западный обряд христианства. Католическая церковь сделала все, чтобы вывести его из православия — как в Дубровнике, Далмации, так и на территории Боснии. Ей это удалось, и в итоге хорваты стали фактически оружием католиков — церковь отправляла в войны с сербами и своих священников. Страна эта в конце XIX века стала суверенным государством не по национальному признаку, а по конфессиональному. Но основные проблемы у сербов в этой части Балкан начались с 1941 года, когда Хорватия объявила себя независимым государством. Сотрудничество Католической церкви и усташей во время Второй мировой войны — неоспоримый исторический факт. Известный исследователь геноцида и основатель музея историк Милан Булайич составил список из 1170 имен католических священников, принимавших участие в резне сербов в Хорватии в 1941 году. При этом не стоит говорить, что здесь вся вина лежит на усташах — фактически, это сделала вся нация, при активном участии Католической церкви. Кто был надзирателями в том же лагере смерти Ясеновац? Католические монахини и священники! При их помощи было убито по разным оценкам до 700 тысяч сербов, евреев, цыган. Хорватский кардинал Алоизие Степинац придумал целую идеологию, согласно которой католики должны были все это поддерживать. В своей переписке с Ватиканом кардинал выражал мнение о том, что усташи — это убежденные католики, которые строят государство, где будет царить католицизм. Есть записи итальянской армии о преступлениях усташей в Далмации, где они буквально заявили, что текли потоки сербской крови, а немецкие нацистские генералы ужасались зверствам усташей», — подчеркнул историк.

По мнению Пейина, русские могут понять отношение хорватов к сербам, так как оно очень похоже на отношения поляков и русских.

«Вспомните «Тараса Бульбу» — эта война против православия, против русских очень похожа, как и притязания поляков», — заметил эксперт.

А гонения сербов в конце XX века, в том числе и во время военной операции хорватской армии «Буря» — это результат той ненависти, которая жила все это время в хорватах, считает Пейин. Ведь за свои прошлые преступления они не понесли ответа. Более того — усташеские лидеры, убивавшие тысячами ни в чем неповинных людей, здесь считаются до сих пор героями.

Историк Чедомир Антич не во всем согласен со своим коллегой. По представлению автора книги «Сербская история», движение усташей является результатом целого ряда исторических фрустраций хорватского народа. Оно суммирует все имеющиеся кровавые движения и идеологии Центральной Европы — от контрреформации до фашизма и нацизма.

Федеральное агентство новостей /

Рамки же этому процессу среди хорватов задали сразу несколько причин. Во-первых, многовековое отсутствие собственного государства, а во-вторых — дефицит самоидентичности. Отсюда проистекают различные попытки самоутверждения.

Говоря о преступлении в Пребиловцах, память жертв которого сегодня чтят сербы, эксперт отметил, что оно не было первым в истории. В то время волна массовых убийств уже находилась на пике. Однако, по мнению Антича, нельзя говорить о том, что у хорватов есть некая «генетическая» неприязнь к своим соседям.