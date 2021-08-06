Сирийские мирные жители бегут из захваченного боевиками Деръа аль-Балада

Деръа, 6 августа. Тысячи мирных жителей бегут из Деръа аль-Балада — южной окраины столицы провинции Деръа. Это связано с активностью боевиков, орудующих в окрестностях и отказывающихся складывать оружие в нарушение договоренностей от 2018 года.

Мирные жители, бегущие под защиту армии, распределяются по шести пунктам временного размещения в пределах города. Им предоставляются кровати и спальные принадлежности, кухни, охлаждающие устройства, продуктовые корзины, психологическая и медицинская помощь.

Люди, которым требуется неотложная помощь, доставляются в больницы при помощи карет Сирийского Арабского Красного Полумесяца, активизировавшего свою деятельность в Деръа в связи с обострением ситуации.

Федеральное агентство новостей / Нур Молхем

В течение нескольких дней к районам активности боевиков стягиваются воинские подразделения, обладающие тяжелым вооружением. Их планируется задействовать в ограниченной операции по восстановлению правопорядка в провинции.

Боевые действия в регионе начались в конце июля после того, как боевики захватили некоторые населенные пункты, армейские блокпосты и некоторое вооружение на складах сирийской армии.

В начале августа при посредничестве сотрудников российского Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС) были проведены переговоры, на которых стороны заключили соглашение о прекращении боевых действий. Однако спустя некоторое время радикалы возобновили атаки, выпустили несколько ракет по Деръа и перекрыли трассу Дамаск — Амман.

#syrien #syria #daraa #assad Damaskus schickt weiter moderne Militärtechnik und Verstärkung nach Daraa (NabaaSy). Immer noch keine Einigung im internen Streit zwischen Regierungstruppen und eigentlich regierungsnahen Milizen sowie Ex-FSA-Söldnern. pic.twitter.com/8w3LZrPz2X — YOURMEDIA AGENCY (@YourmediaAgency) August 1, 2021

На фоне усиления воинского контингента сирийская сторона и ЦПВС не оставляют попыток реанимации договора 2018 года, по которому боевики, сложившие оружие, получают амнистию и право на возвращение к мирной жизни. Отказавшимся же разрешалось отбыть в районы, неподконтрольные правительству.