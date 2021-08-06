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Сирийские мирные жители бегут из захваченного боевиками Деръа аль-Балада
Новости Сирии
Сирийские мирные жители бегут из захваченного боевиками Деръа аль-Балада
Федеральное агентство новостей  /  Нур Молхем

Деръа, 6 августа. Тысячи мирных жителей бегут из Деръа аль-Балада — южной окраины столицы провинции Деръа. Это связано с активностью боевиков, орудующих в окрестностях и отказывающихся складывать оружие в нарушение договоренностей от 2018 года.

Мирные жители, бегущие под защиту армии, распределяются по шести пунктам временного размещения в пределах города. Им предоставляются кровати и спальные принадлежности, кухни, охлаждающие устройства, продуктовые корзины, психологическая и медицинская помощь.  

Люди, которым требуется неотложная помощь, доставляются в больницы при помощи карет Сирийского Арабского Красного Полумесяца, активизировавшего свою деятельность в Деръа в связи с обострением ситуации.

Тысячи сирийских мирных жителей бегут из захваченного боевиками Аль Балада
Федеральное агентство новостей  / Нур Молхем

В течение нескольких дней к районам активности боевиков стягиваются воинские подразделения, обладающие тяжелым вооружением. Их планируется задействовать в ограниченной операции по восстановлению правопорядка в провинции.

Боевые действия в регионе начались в конце июля после того, как боевики захватили некоторые населенные пункты, армейские блокпосты и некоторое вооружение на складах сирийской армии.

В начале августа при посредничестве сотрудников российского Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС) были проведены переговоры, на которых стороны заключили соглашение о прекращении боевых действий. Однако спустя некоторое время радикалы возобновили атаки, выпустили несколько ракет по Деръа и перекрыли трассу Дамаск — Амман.

На фоне усиления воинского контингента сирийская сторона и ЦПВС не оставляют попыток реанимации договора 2018 года, по которому боевики, сложившие оружие, получают амнистию и право на возвращение к мирной жизни. Отказавшимся же разрешалось отбыть в районы, неподконтрольные правительству.

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беженцы сирия деръа
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