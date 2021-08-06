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Детей с ограниченными возможностями в Ленобласти будут лечить лошади
ФАН-ТВ
Детей с ограниченными возможностями в Ленобласти будут лечить лошади

Утренники, собаки и громкие звуки — все это вызывало ужас у Данилы из Калининграда. Дети с диагнозом «аутизм» очень чутко реагируют на окружающие раздражители. Однако в один день мама Светлана решила отдать ребенка на иппотерапию — метод реабилитации с помощью верховой езды.

Данила занимается с лошадьми уже восемь лет, и на лицо положительные изменения. Теперь мальчик любит находиться в центре внимания, общаться и сам идет на контакт с животными.

Для таких как Данила в Ленинградской области открыли реабилитационной центр адаптивной верховой езды. Здесь дети с ограниченными возможностями со всей России смогут улучшить состояние здоровья и провести время с лошадьми.

«Мы подумали о том, что если у нас есть такой чудесный центр, то он может стать ресурсным центром иппотерапии для других регионов. Он может стать федеральным. Мы сейчас как раз находимся в процессе этой работы. Роль народного фронта, особенно в работе с НКО, заключается в том, чтобы быть помощником в коммуникации», — объясняет Евгения Калачева, первый заместитель руководителя исполкома Общероссийского народного фронта.

Ключевую роль в открытии уникального для региона центра оказал Общероссийский народный фронт. Он стал связующим звеном между представителями бизнеса, органами власти и некоммерческой организацией.  Поддержать открытие комплекса пришел губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

«Уже несколько лет Комитет по социальной защите Ленинградской области выделяет субсидию этому клубу для того, чтобы ребятишки с ограниченными возможностями здесь занимались. Это хорошая финансовая помощь и поддержка», — считает губернатор.

Также в центре прошел восьмой фестиваль равных возможностей «Лето в Новополье», в котором приняли участие дети со всей России. Сейчас Общественный народный фронт оказывает помощь в разработке стандарта иппотерапии и для других организаций.

«Очень редко для таких детей устраивают какие-то праздники. А здесь целое мероприятие! Получили массу положительных эмоций, выступили. Теперь ждем награждения. Может, нам даже подарят подарок», — делится впечатлениями Светлана, мама Данилы.

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Все новости / ФАН-ТВ / Детей с ограниченными возможностями в Ленобласти будут лечить лошади
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