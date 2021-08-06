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Общественники объяснили, почему под культурные проекты выделяются отдельные гранты

  /   Обновлено: 06 августа 2021 19:52
Общество
Общественники объяснили, почему под культурные проекты выделяются отдельные гранты
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 6 августа. Новая пресс-конференция в Медиагруппе «Патриот» была посвящена грантам на культурные инициативы. Общественный деятель Алексей Матвеев разъяснил, в чем специфика такой помощи.

Глава Фонда социально-культурных инициатив «Культурная столица» Матвеев отметил, что деятелям культуры сложно перестроить творческие процессы в проектную логику, чтобы реализовать это в бюджетных учреждениях. Он отмечает, что творцы обладают особым складом ума, поэтому их нельзя относить в общую систему грантов. Именно поэтому была выделена отдельная структура.

«Именно в творческих вузах проектные компетенции не преподаются, но зато они есть в технических и экономических. Поэтому творческие люди за свою идею борются, а вот кому это нужно? Чем это полезно жителям территории?» — поинтересовался гость пресс-центра.

Матвеев отмечает, что все дело в особой психологии творца. Многим крайне сложно уложить свою идею в проектную технологию и доказать ее глобальную пользу для общества в целом. Он отметил, что одна из основных задач его и тех, кто создал «КультПроект» — научить «упаковывать» идеи в готовый культурный продукт.

Кроме того эксперты, собравшиеся в студии, обсудили, кто может получить грант на культурную инициативу. Они отметили, что информация о возможном государственном финансировании упала на них как «снег на голову».

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патриот грант творчество пресс-центр
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