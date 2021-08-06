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Археологи обнаружили уникальный алтарь для жертвоприношений близ Актюбинска
Наука
Археологи обнаружили уникальный алтарь для жертвоприношений близ Актюбинска
flickr.com  /  Thomas Bresson / CC BY 2.0

Нур-Султан, 6 августа. Археологи в рамках проекта «Сакральные места Казахстана» нашли несколько погребений в могильнике Жагабулак близ Актюбинска.

В частности, специалисты обнаружили уникальные артефакты, датируемые периодом раннего железного века. Именно в VI-V веках до нашей эры на этой территории проживали племена сарматов.

Находки представили доктор исторических наук Серик Ажигали и кандидат исторических наук Талгат Мамиров. Они показали алтарь для жертвоприношений из камня и церемониальный меч, покрытый золотым напылением. Кроме того, в ходе раскопок были найдены зеркала из бронзы, золотые пряжки и множество других предметов древнего быта, пишет Planet Today.

Участники Южно-Донской археологической экспедиции ранее нашли некрополь скифско-античного времени под Ростовом. Это место называется Елизаветовским городищем — узловым памятником скифско-античного времени.

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Казахстан раскопки реликвия
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