Три четверти россиян довольны местом своего рождения

Москва, 6 августа. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос среди россиян, выяснив, что три четверти из них довольны местом своего рождения.

Россию в качестве страны, в которой респонденты предпочли бы родиться, выбрали 75% опрошенных. Любую другую страну называло не более 2% граждан. При этом нашлись и те, кто жалеет, что родился в РФ.

Одними из популярных вариантов для места рождения респонденты выбирали Германию и СССР. Самой нежеланной страной, где можно родиться, оказались Соединенные Штаты Америки. Еще часть опрошенных не хотела бы появиться на свет в Африке, Индии, Китае, а также на Украине.

ВЦИОМ ранее выяснил уровень счастья среди населения России. Так, около 70% жителей страны крайне положительно оценивают свое состояние.