Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 августа 19:54
19:53
Шоу-бизнес
Бритни Спирс впервые позволили пользоваться планшетом самостоятельно
19:52
Происшествия
Участок трассы «Иртыш» в 43 километра стал самым смертельным в Челябинской области
19:52
Общество
Власти Ростовской области отменили ограничения на посещение МФЦ
19:49
Технологии
Специалисты SpaceX собрали космический корабль Starship в рамках лунной программы
19:49
Общество
ВОЗ призвала включить в приоритетные группы вакцинации людей с ВИЧ
19:48
Экономика
Росстат зафиксировал снижение цен на продукты
19:47
Общество
Россиянам объяснили, для чего нужен бланк о добровольной вакцинации от COVID-19
19:43
Происшествия
Общавшийся с уголовниками Барецкий объяснил план зеков, сбежавших из ИВС в Истре
19:42
США
Власти Теннесси накажут школы, посмевшие преподавать «критическую расовую теорию»
19:41
Общество
Общественники объяснили, почему под культурные проекты выделяются отдельные гранты
Все новости

Дизайнер дал советы по выбору школьной формы в соответствии с модными трендами

  /   Обновлено: 06 августа 2021 19:37
Общество
Дизайнер дал советы по выбору школьной формы в соответствии с модными трендами
 /  Невские Новости

Москва, 6 августа. Рекомендации, которые помогут выбрать школьную форму и при этом соответствовать модным трендам, дал дизайнер Артур Нахапетов.

Основными критериями в выборе школьной формы специалист считает удобство, практичность и соответствие дресс-коду того или иного заведения. Однако все школьники, особенно дети с 5 по 11 класс, хотят выглядеть модно.

Сейчас в тренде два школьных стиля. В младших классах носят английский стиль, а для старших выбирают смарт-кэжуал. Для мальчиков можно приобрести рубашку с низким воротом и прямые или зауженные брюки. Для девочек подойдут однотонные юбки на несколько сантиметров выше колена и блузы с пышными рукавами. Из цветов рекомендуется отдать предпочтение темно-синему, бордовому, шоколадному и черному, рассказал в беседе с «Радио 1» Нахапетов.

Российские школы начнут новый учебный год в соответствии с прежними рекомендациями по коронавирусу, сообщалось ранее. Требования разработали в Роспотребнадзоре.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Дизайнер дал советы по выбору школьной формы в соответствии с модными трендами
мода школа форма
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru