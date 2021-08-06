Дизайнер дал советы по выбору школьной формы в соответствии с модными трендами

Москва, 6 августа. Рекомендации, которые помогут выбрать школьную форму и при этом соответствовать модным трендам, дал дизайнер Артур Нахапетов.

Основными критериями в выборе школьной формы специалист считает удобство, практичность и соответствие дресс-коду того или иного заведения. Однако все школьники, особенно дети с 5 по 11 класс, хотят выглядеть модно.

Сейчас в тренде два школьных стиля. В младших классах носят английский стиль, а для старших выбирают смарт-кэжуал. Для мальчиков можно приобрести рубашку с низким воротом и прямые или зауженные брюки. Для девочек подойдут однотонные юбки на несколько сантиметров выше колена и блузы с пышными рукавами. Из цветов рекомендуется отдать предпочтение темно-синему, бордовому, шоколадному и черному, рассказал в беседе с «Радио 1» Нахапетов.

Российские школы начнут новый учебный год в соответствии с прежними рекомендациями по коронавирусу, сообщалось ранее. Требования разработали в Роспотребнадзоре.