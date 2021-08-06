Американца поразило, как русские бабушки проводят время с внуками

Москва, 6 августа. Детство русских ребят редко проходит без визитов к бабушке. Однако в США такое времяпрепровождение значительно отличается от принятого в России.

Американец Джейкоб поделился впечатлениями от рассказов своих русских друзей о том, как они проводили в детстве время со своими бабушками. В какой-то момент ему даже становилось завидно от тех особенностей, которые есть во взаимоотношениях между старшим поколением и их внуками в России.

«Судя по моим наблюдениям, россияне старшего поколения при упоминании о бабушке представляют лето в деревне, где можно было искупаться в речке, пособирать ягод и грибов, отведать вкусных блюд, которые не приготовит родитель», — рассказал Джейкоб.

Русские также часто вспоминают прогулки с бабушкой в различных парках, поездки на дачу, много вкусной еды, приготовленной с любовью. Но хотя американские старушки тоже иногда не прочь остаться приглядеть за внуками, такого времяпрепровождения от них ожидать не стоит.

«В США дети с большей вероятностью проведут день в компании «бабули», сидя дома. За просмотром мультиков, играми в приставку, а из еды будет дозволено все, что запрещают родители, то есть заказанная пицца и много сладостей», — написал американец в своем блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Джейкоб даже привел в качестве примера подобные посиделки с собственной бабушкой, которая приезжала к его семье не чаще раза в месяц. Однако каждый раз они часами смотрели телевизор, поедая пиццу, сладости и колу. Поэтому сейчас мужчина не может разделить в воспоминаниях дни приезда, в то время как русские могут поделиться воспоминаниями о разных событиях, произошедших всего лишь за одно лето.

Джейкоб ранее также рассказал о поразительной разнице между матерями в России и США. Так, оказалось, что российские мамы опекают взрослых отпрысков довольно долго, в то время как, американские стараются побыстрее выпустить ребенка в самостоятельную жизнь.