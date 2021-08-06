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Вдова Мамонова живет впроголодь с 20 кошками и тремя собаками
Общество
Вдова Мамонова живет впроголодь с 20 кошками и тремя собаками
Global Look Press  /  Anatoly Lomohov/Russian Look

Москва, 6 августа. Жена покойного артиста и музыканта Петра Мамонова Ольга рассказала о тяжелом финансовом положении. Вдова отметила, что после смерти артиста от его состояния ничего не осталось.

Спустя несколько недель после смерти Петра Мамонова его вдова Ольга пожаловалась журналистам на тяжелое финансовое положение. По словам женщины, у нее практически нет денег на еду, а ее муж не оставил почти ничего после себя.

«Я живу почти впроголодь. Сын Иван пашет, как проклятый. Он — оператор-постановщик. Но у него своя семья, двое детей. Их кормить надо», — рассказала Мамонова в беседе с корреспондентом kp.ru.

Она рассказала, что ее муж никогда не умел зарабатывать деньги и не стремился к этому. Последние годы он полностью ушел в религию, и почти не работал. Однако сложнее всего ей с животными и домом, которые остались на ней после смерти звезды фильма «Остров».

«20 кошек и три собаки вообще не понимают, что случилось. Они еще не врубились, что другие пришли времена, что мы стали совсем нищими. Непонятно, чем их кормить», — поделилась переживаниями вдова.

Ольга Мамонова отметила, что дом, в котором они жили с мужем, давно пришел в негодность — крыша протекает, стены разваливаются. И жить в нем сложно, а продать — практически невозможно. Из всего, что артист оставил семье — 400 тысяч рублей, которые копил на похороны, однако и их можно будет получить лишь спустя полгода.

Известный российский музыкант и кинематографист Петр Мамонов умер в возрасте 70 лет. Причиной смерти стали последствия, вызванные коронавирусом нового типа.

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