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Японским автомобилистам представили хетчбэк Honda Civic нового поколения
Экономика
Японским автомобилистам представили хетчбэк Honda Civic нового поколения
honda.ru  /  Honda Motor RUS LLC

Токио, 6 августа. Компания Honda презентовала хетчбэк Honda одиннадцатого поколения. Это локальная версия для японского рынка, продажи которой стартуют 3 сентября.

Минимальная стоимость модели составит 3 190 000 иен или 2,1 млн рублей по актуальному курсу валют. Основные характеристики были презентованы в ходе международной презентации Civic. Так, колесная база автомобиля такая же, как и у седана — 2735 миллиметров, ширина — 1801 миллиметров, высота — 1415 миллиметров. В длину хетчбэк уступил 124 миллиметра и составил 4530 миллиметров. Производитель вернул модели традиционные «багажные» окошки в задних стойках крыши, исчезнувшие еще в 2005 году.

В Японии новинка будет предлагаться с турбомотором на 1,5 литра и мощностью в 182 лошадиных силы. Двигатель сочетается или с шестиступенчатой «механикой», или с вариатором, имитирующим семь фиксированных передач в спорт-режиме.

В японском автоконцерне Honda ранее озвучили перспективы перехода на электрические автомобили. Если Евросоюз ограничит реализацию традиционных машин к 2035 году, то переход на электрокары может произойти с более быстрыми темпами.

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honda хетчбэк Civic 11 поколение
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