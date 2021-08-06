Россиянам объяснили необходимость ПЦР-тестирования перед поездкой за рубеж

Москва, 6 августа. Прохождение ПЦР-тестирования на COVID-19 является обязательным условием для въезда в некоторые страны мира. Россиянам рекомендуют сделать свежий тест перед поездкой за рубеж.

Прохождение ПЦР-тестирования на наличие коронавирусной инфекции является самым верным условием для поездок в другие страны. Об этом в беседе с «Радио 1» заявил первый заместитель председателя комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров.

«Если тест отрицательный, то выезжать за границу можно», — подчеркнул он.

По словам Джабарова, необходимости в обязательной вакцинации выезжающих за пределы страны россиян нет. Это связано с тем, что не все существующие на сегодняшний день препараты от COVID-19 являются общепринятыми. Он объяснил, что в первую очередь необходимо договориться о взаимном признании и обмене вакцинами от коронавируса.

Как сообщалось ранее, некоторые страны принимают российских туристов и без результатов ПЦР-тестов. К таким государствам относятся, в частности, Албания и Абхазия. При этом вакцинация от коронавируса также не требуется.