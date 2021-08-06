ОАЭ завершают постройку крупнейшего железнодорожного туннеля в регионе

Абу-Даби, 6 августа. В Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) завершается строительство железнодорожного туннеля, который пройдет под горным хребтом Аль-Хаджар и соединит восточное побережье с остальной частью страны.

Этот объект станет одним из самых крупных и амбициозных инженерных проектов региона. Протяженность туннеля составляет 1,8 км при диаметре около 14, что делает его самым длинным из девяти эмиратских подземных путей.

Сообщается, что бурение было наиболее тяжелым этапом строительства, в ходе которого рабочие извлекли около 500 тысяч тонн горных пород, что приблизительно равно массе небоскреба Бурдж-Халифа. В настоящее время ведется прокладывание железнодорожных путей, окончание работ ожидается в конце текущего года.

Туннель способен пропускать двухъярусные пассажирские вагоны и оборудован аварийными ходами, проложенными вдоль основной шахты.

Is Etihad Rail’s longest mountain tunnel in the UAE ready? We went inside to check on the project https://t.co/jjbW64mDlC pic.twitter.com/6zrDJemN2k — The National (@TheNationalNews) August 5, 2021

Данный путь является частью более крупного проекта строительства железнодорожной линии протяженностью около 140 км, включающей еще 14 туннелей, 35 мостов и 32 путепровода. Контракт на его реализацию, стоимость которого составила около 1,25 млрд долларов, был заключен между национальным оператором железных дорог ОАЭ Etihad Rail и китайской корпорацией China Civil Engineering Construction в 2019 году. Путь соединит Фуджейру, Абу-Даби, Дубай и приграничный с Саудовской Аравией город Гувайфат. В долгосрочной перспективе и в других частях ОАЭ планируется создание разветвленной сети, которая будет соединять населенные пункты, порты, месторождения природных ископаемых и промышленные районы страны.

ОАЭ, являющиеся одним из крупнейших в мире логистических и транспортных узлов, постоянно совершенствуют маршруты на своей территории. Большой акцент на развитии этой сферы сделан из-за стремления государства диверсифицировать экономику, снизить зависимость от экспорта нефти и увеличить альтернативные потоки доходов. В дальнейшем ожидается, что национальная железнодорожная сеть соединится с путями других стран Персидского залива, что значительно повысит эффективность торговых связей между ними.