

Украинский политик Евгений Мураев заявил, что если в стране случится дефолт, то его соотечественники устроят новую революцию. Главный редактор электронного научного журнала «Архонт», политолог, кандидат исторических наук Антон Бредихин рассказал в интервью Федеральному агентству новостей назвал фактор, который не позволит украинцам организовать очередной «майдан».

Так, бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире одного из местных телеканалов заявил, что Киев сильно зависим от Международного валютного фонда (МВФ). Он предрек Украине мгновенный дефолт в том случае, если инвесторы выйдут из облигаций внутреннего госзайма. Тогда украинцев ждут пенсии по 4 доллара (около 300 руб.) и подорожание продуктов питания и коммунальных тарифов.

«Пенсии будут по 4 доллара. Это будет революция. Выйдут миллионы людей на улицы сразу. Подорожает все: энергоносители, все группы товаров», — уточнил политик.

Главный редактор электронного научного журнала «Архонт» Антон Бредихин усомнился в том, что украинцы в данный период способны организовать революцию. По его словам, глубокий раскол страны и отсутствие консенсуса между Западной и Восточной Украиной — большое препятствие на пути к новому «майдану».

«Я думаю, что сегодня украинцы не способны организовать революцию. Все из-за того, что уже ранее было множество различных причин, которые могли бы вывести граждан Украины на улицу. Однако они не так и не вышли. Кроме того, на сегодняшний день страна находится в глубоком расколе, поэтому нет взаимопонимания внутри страны, как дальше жить. В дальнейшем этот раскол будет только усугубляться. Поэтому я не думаю, что на Украине произойдет очередная революция», — резюмировал Антон Бредихин.

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель выразил украинцам соболезнования из-за президента Владимира Зеленского.