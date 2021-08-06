Нилов и Журавлев развеяли сомнения Запада в легитимности думских выборов в России

Западные структуры отказались посылать наблюдателей на думские выборы в России, чтобы поставить под сомнение их итоги. Однако российские власти позаботились о том, чтобы сентябрьское голосование прошло в условиях прозрачности, законности и полной безопасности. Об этом ФАН заявили политолог Дмитрий Журавлев и депутат ГД Ярослав Нилов.

Напомним, Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) и Парламентская ассамблея (ПА) ОБСЕ решили не направлять наблюдателей на выборы в Госдуму, мотивируя это антиковидными ограничениями, введенными Москвой.

Директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев заметил, что Запад поступает в своей обычной манере.

«Разумеется, все это делается, чтобы потом заявить, будто выборы в Госдуму были нелегитимными. Это «нормальный подход» для Европы. Окончание выборов в российский парламент для них — начало истории».

Оппозиция в России тоже делает ставку не на выборы, которые они никогда не выиграют, а на события, которые она рассчитывает организовать после выборов, предупредил эксперт.

«В конце сентября нам готовят гадость. Они заявят о непризнании результатов выборов и попытаются устроить уличные беспорядки, переходящие в какую-нибудь «клубничную» или «персиковую» революцию», — пояснил Журавлев.

Он напомнил, что именно так западные спецслужбы с помощью своих агентов-«оппозиционеров» устроили цветную революцию в Грузии, провернули то же самое в Югославии и во многих других странах. Недруги России поставили для себя целью организацию государственного переворота в нашей стране, уверен Журавлев. В случае же провала этих планов они попытаются объявить власть в РФ «нелегитимной», как было сделано в отношении Белоруссии, добавил собеседник ФАН.

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Председатель комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов сообщил, что в связи с пандемией Россия просто не может принять несколько сотен наблюдателей из иностранных государств из соображений обеспечения безопасности россиян. Контрольную группу предложено ограничить. Однако это не делает выборы в нашей стране менее прозрачными.

«Вчера в Центральной избирательной комиссии состоялась презентация системы видеонаблюдения, доступ к которой во время выборов получат участники избирательного процесса: политические партии, общественные представители, регионы. Наблюдательные участки будут работать в Общественной палате», — добавил политик.

Депутат уточнил, что по новым правилам съемка на избирательных участках разрешена.

«Видеозаписи будут храниться на протяжении года, чтобы можно было проверить достоверность тех или иных событий. Организаторы прилагают максимум усилий, чтобы исключить какие-либо неточности и предпосылки, которые можно было бы трактовать в пользу сомнений в легитимности выборов», — подчеркнул парламентарий.

При этом безопасность выборов и соблюдение правопорядка в общественных местах обеспечат силовые ведомства РФ, уверен Ярослав Нилов. Также подключены уполномоченные по правам человека, институты общественного и гражданского контроля. В целом, ситуация в стране во время и после выборов в Госдуму будет тщательно контролироваться, резюмировал депутат.

Ранее ФАН рассказал, как депутат ГД и знаменитая спортсменка Светлана Журова отреагировала на вмешательство МОК в дела сборной Белоруссии на Олимпийских играх-2020.