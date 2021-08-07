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Политсоветник Маркелов оценил иск Мексики на $10 млрд к оружейным компаниям США
США
Политсоветник Маркелов оценил иск Мексики на $10 млрд к оружейным компаниям США
ФБА «Экономика сегодня»  /  Елена Барсукова

Мексика устала и не хочет больше мириться с имиджем страны с очень тяжелой криминогенной обстановкой. Таким мнением поделился в беседе с ФАН политический советник, генеральный директор коммуникационного агентства «Маркелов Групп» Сергей Маркелов.

Эксперт прокомментировал новость о том, что власти Мексики обратились в суд штата Массачусетс с намерением получить от оружейных компаний США 10 млрд долларов за случаи продажи оружия наркокартелям.

«Думаю, что хорошо уже то, что государства начали судиться с частными корпорациями. Хороший тренд нашего времени. Мексика устала от того, что с одной стороны вроде бы дружит с США, а с другой стороны за ней закрепился образ одной из самых опасных стран по обороту оружия, ограблений и остального», — сообщил специалист.

Сергей Маркелов отметил, что истцам не стоит рассчитывать на получение вожделенной компенсации, хотя одна победа останется за ними.

«Я считаю, что этим иском была предпринята попытка привлечь внимание к проблемам Мексики. Это хороший ход. Понятно, что никакой производитель не выплатит 10 млрд долларов, но какое-то продолжение история получит. Это хороший прецедент. Думаю, ни в США, ни в Мексике не найдется людей, которые здравом уме не согласятся с тем, что оружия много», — пояснил собеседник ФАН.

Политсоветник Маркелов оценил иск Мексики на $ 10 млрд к оружейным компаниям США
Федеральное агентство новостей  / 

В завершение он обратил внимание и на еще одно крайне любопытное обстоятельство.

«В последнее время на оружейников [в США] пошло серьезное социальное давление в свете регулярных случаев вооруженных нападений на мирных жителей, пальбы в школах. Оружие стало деталью, которая начала напрягать общество в силу своей повсеместной распространенности. Это стало серьезной социальной драмой», — заключил Сергей Маркелов.

Ранее специалист Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Александр Рудаков в беседе с ФАН объяснил решение ОБСЕ не направлять в Россию наблюдателей на выборы. По его словам, все дело в финансовом аспекте и амбициях организации.

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сша мексика маркелов
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