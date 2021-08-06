Центробанк заявил об увеличении международных резервов России

Москва, 6 августа. Международные резервы России по состоянию на 1 августа 2021 года составили более 601 млрд долларов, что на 1,56% больше показателя на начало июля, сообщил Центробанк РФ.

Что касается показателя на 1 июля 2021 года, он достиг 591 млрд долларов, свидетельствуют данные российского регулятора. За отчетный месяц валютные резервы также увеличились — на 1,05% до 466 млрд долларов. Цена монетарного золота выросла — до 130 млрд долларов.

Международные резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, которые имеются в распоряжении Банка России и кабинета министров. Они состоят из средств в зарубежной валюте, резервной позиции в Международном валютном фонде и монетарного золота.

МВФ ранее объявил, что выделит на восстановление мировой экономики после пандемии нового коронавируса 650 млрд долларов. Спецправа заимствования смогут получить все члены фонда согласно их квотам.