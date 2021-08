Власти Теннесси накажут школы, посмевшие преподавать «критическую расовую теорию»

Нэшвилл, 6 августа. Власти штата Теннесси хотят лишать государственного финансирования школы, которые проигнорируют правило о запрете преподавания так называемой «критической расовой теории», которое начало действовать в штате.

Список возможных санкций, которые предусмотрены против проштрафившихся учебных заведений, содержится в соответствующем руководстве, недавно опубликованном чиновниками государственного образования.

В настоящее время документ открыт для общественного обсуждения, которое продлится до 11 августа. В случае его принятия, школам, в которых будет вестись преподавание КРТ, грозит наказание в размере до 1 млн долларов или 2% государственного финансирования. В случае выявления повторного нарушения, штраф будет увеличен в пять раз. Кроме того, документ предусматривает лишение лицензии учителей, которые захотят затронуть тему расового неравенства.

