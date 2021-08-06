Власти Теннесси накажут школы, посмевшие преподавать «критическую расовую теорию»

Нэшвилл, 6 августа. Власти штата Теннесси хотят лишать государственного финансирования школы, которые проигнорируют правило о запрете преподавания так называемой «критической расовой теории», которое начало действовать в штате.

Список возможных санкций, которые предусмотрены против проштрафившихся учебных заведений, содержится в соответствующем руководстве, недавно опубликованном чиновниками государственного образования.

В настоящее время документ открыт для общественного обсуждения, которое продлится до 11 августа. В случае его принятия, школам, в которых будет вестись преподавание КРТ, грозит наказание в размере до 1 млн долларов или 2% государственного финансирования. В случае выявления повторного нарушения, штраф будет увеличен в пять раз. Кроме того, документ предусматривает лишение лицензии учителей, которые захотят затронуть тему расового неравенства.

Info on CRT in Tennessee is here, via @memangrum



Suggested funding loss for a "known violation" https://t.co/sTrOdCpV3R pic.twitter.com/KSfb59aFvD — Laura D. Testino 〽️ (@ldtestino) August 2, 2021

«Критическая расовая теория» гласит, что США представляют из себя сексистское и расистское государство, а все белые люди являются угнетателями и рабовладельцами, а потому обязаны избавиться от своего «белого превосходства» через покаяние.

После убийства афроамериканца Джорджа Флойда в американском обществе разгорелась ожесточенная дискуссия о необходимости преподавания КРТ в университетах и школах. Хотя сторонникам Теории удалось добиться значительных успехов в ее продвижении, в настоящее время в США растет количество штатов, которые так или иначе ограничивают ее преподавание в учебных заведениях.

«Критическая расовая теория не является американской. Это принципиально ставит группы людей выше святости личности, что является основополагающим принципом этой нации», — заявил губернатор Теннесси Билл Ли в начале этого месяца.

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Критики ограничений говорят, что запрет мешает ведению необходимого общественного обсуждения расового разделения и неравенства в Америке. Сторонники законов, подобных закону штата Теннесси, утверждают, что обсуждение таких тем способствует эскалации расовой напряженности.