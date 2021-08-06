Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 августа 19:53
19:53
Шоу-бизнес
Бритни Спирс впервые позволили пользоваться планшетом самостоятельно
19:52
Происшествия
Участок трассы «Иртыш» в 43 километра стал самым смертельным в Челябинской области
19:52
Общество
Власти Ростовской области отменили ограничения на посещение МФЦ
19:49
Технологии
Специалисты SpaceX собрали космический корабль Starship в рамках лунной программы
19:49
Общество
ВОЗ призвала включить в приоритетные группы вакцинации людей с ВИЧ
19:48
Экономика
Росстат зафиксировал снижение цен на продукты
19:47
Общество
Россиянам объяснили, для чего нужен бланк о добровольной вакцинации от COVID-19
19:43
Происшествия
Общавшийся с уголовниками Барецкий объяснил план зеков, сбежавших из ИВС в Истре
19:42
США
Власти Теннесси накажут школы, посмевшие преподавать «критическую расовую теорию»
19:41
Общество
Общественники объяснили, почему под культурные проекты выделяются отдельные гранты
Все новости

Власти Теннесси накажут школы, посмевшие преподавать «критическую расовую теорию»
США
Власти Теннесси накажут школы, посмевшие преподавать «критическую расовую теорию»
Global Look Press  /  Preston Ehrler / Keystone Press Agency

Нэшвилл, 6 августа. Власти штата Теннесси хотят лишать государственного финансирования школы, которые проигнорируют правило о запрете преподавания так называемой «критической расовой теории», которое начало действовать в штате.

Список возможных санкций, которые предусмотрены против проштрафившихся учебных заведений, содержится в соответствующем руководстве, недавно опубликованном чиновниками государственного образования.

В настоящее время документ открыт для общественного обсуждения, которое продлится до 11 августа. В случае его принятия, школам, в которых будет вестись преподавание КРТ, грозит наказание в размере до 1 млн долларов или 2% государственного финансирования. В случае выявления повторного нарушения, штраф будет увеличен в пять раз. Кроме того, документ предусматривает лишение лицензии учителей, которые захотят затронуть тему расового неравенства.

«Критическая расовая теория» гласит, что США представляют из себя сексистское и расистское государство, а все белые люди являются угнетателями и рабовладельцами, а потому обязаны избавиться от своего «белого превосходства» через покаяние.

После убийства афроамериканца Джорджа Флойда в американском обществе разгорелась ожесточенная дискуссия о необходимости преподавания КРТ в университетах и школах. Хотя сторонникам Теории удалось добиться значительных успехов в ее продвижении, в настоящее время в США растет количество штатов, которые так или иначе ограничивают ее преподавание в учебных заведениях.

«Критическая расовая теория не является американской. Это принципиально ставит группы людей выше святости личности, что является основополагающим принципом этой нации», — заявил губернатор Теннесси Билл Ли в начале этого месяца.

Власти Теннесси накажут школы, посмевшие преподавать «критическую расовую теорию»
pexels.com  / 

Критики ограничений говорят, что запрет мешает ведению необходимого общественного обсуждения расового разделения и неравенства в Америке. Сторонники законов, подобных закону штата Теннесси, утверждают, что обсуждение таких тем способствует эскалации расовой напряженности.

Вернуться назад

Все новости / США / Власти Теннесси накажут школы, посмевшие преподавать «критическую расовую теорию»
сша образование
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru