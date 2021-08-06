Общественные деятели объяснили, кто может получить грант на культурную инициативу

Санкт-Петербург, 6 августа. Гости Медиагруппы «Патриот» обсудили в студии гранты на культурные инициативы, которые можно получить в России. Эксперты объяснили, кто может претендовать на грант.

В студии «Патриота» собрались член Совета по стратегическому развитию и проектной деятельности при губернаторе Петербурга Наталья Грохольская и глава Фонда социально-культурных инициатив «Культурная столица» Алексей Матвеев.

По словам общественных деятелей, еще несколько месяцев назад информация о возможности получить грант появилась как «снег на голову». Неожиданная новость мобилизовала всех причастных к культуре.

«Проснулись эксперты, большое количество НКО, несмотря на летний сезон все взялись за написания заявления. В Петербурге мы отреагировали на появление этого фонда, а это все-таки 3,5 млрд рублей, которые выделены на поддержку культурных инициатив и проектов в области культуры, искусств и креативных индустрий», — отметил Матвеев.

По просьбе сотрудников сферы культуры был создан проектный офис социально-культурных инициатив «Культ проект». Это виртуальная площадка, на которой базируются все дома культуры страны. В течение недели на платформе прошло огромное количество вебинаров, мастер-классов им познавательных лекций. Благодаря этому порядка 700 представителей культурных институций, бизнеса и профессиональные эксперты круглосуточно могут делиться мнениями и информацией.

Ранее стало известно, что студентка медицинского вуза из Волгоградской области выиграла грант на создание образовательного форума. Дарья Реунова получила от государства 1,2 млн рублей на реализацию своего проекта.